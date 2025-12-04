82.76% -1.2
общество

Прокуратура заставила обслуживающую организацию приступить к ремонту крыши в доме на Шукшина

Фото: тг-канал прокуратуры Новосибирской области
В многоквартирном доме № 12 по улице Шукшина начали чинить крышу после вмешательства надзорного ведомства. Подробности сообщили 4 декабря в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее проведённая прокуратурой Первомайского района Новосибирска проверка установила, что кровля здания была повреждена в результате падения дерева. Однако хотя мэрия города выделила обслуживающей организации субсидию для устранения повреждений, ремонтные работы так и не были начаты.

В связи с этим прокурор района внёс представление директору обслуживающей организации и возбудил в отношении неё дело об административном правонарушении. Принятые меры привели к заключению договора с подрядчиком.

В настоящее время на объекте проведено обследование крыши и чердака, выполнены замеры для закупки материалов. Начаты подготовительные работы: расчистка кровли и чердачного помещения, а также подготовка места для установки бытовки и подъезда грузовой техники.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что прокуратура Новосибирской области дошла до кассации с требованием вернуть санаторий «Краснозерский» государству.

Наталья Шлюшинская
журналист

