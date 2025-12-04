Пять молодежных лидеров пополнили резерв управленческих кадров системы образования Новосибирской области

В регионе 3 декабря состоялся конкурс «Молодежный лидер образования Новосибирской области». Пять победителей получают серебряный почетный знак и денежную премию.
«Мы проводим конкурс в четвертый раз. Он позволяет оценить профессиональное мастерство и управленческие компетенции педагогических работников в возрасте до 35 лет. Победители пополняют резерв управленческих кадров системы образования Новосибирской области», – прокомментировала министр образования региона Мария Жафярова.
Учредитель конкурса – министерство образования Новосибирской области. В 2025 году в региональном этапе приняли участие 38 педагогов, победивших на муниципальных этапах.
На испытании «Блицтурнир» участники проектировали и защищали решение ситуационных задач по основным направлениям федерального проекта «Школа Минпросвещения России». Молодые педагоги продемонстрировали свои способности оперативно находить в командном взаимодействии эффективное решение профессиональных задач.
Десять финалистов соревновались в испытании «Формула успеха»: представили и защитили свой реализованный проект как эффективное управленческое решение.
В итоге определены пять победителей конкурса «Молодежный лидер образования Новосибирской области»:
- учитель русского языка и литературы Инженерного лицея НГТУ Надежда Борисенко,
- учитель истории Лицея Технополис Арина Ясудис,
- советник директора по воспитанию Инженерного лицея НГТУ Татьяна Бреус,
- учитель начальных классов Усть-Таркской школы Анна Райхерт,
- учитель физической культуры, педагог дополнительного образования Лицея информационных технологий Никита Ткаченко.
Награждение победителей пройдет на заседании итоговой коллегии министерства образования Новосибирской области в январе. Они будут награждены серебряным почетным знаком и денежной премией.