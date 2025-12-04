Ремонт дороги к курортной зоне Карачи в Новосибирской области будет продолжен в 2026 году по нацпроекту

В Чановском районе Новосибирской области в 2026 году планируют отремонтировать двухкилометровый участок автодороги «14 км а/д „Н-2904“ – Покровка», ведущей к курортной зоне озера Карачи. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Заместитель министра транспорта региона Антон Мирошниченко сообщил, что ремонт станет частью программы по восстановлению подъездных путей к курорту. Ранее обновили 1,7 км дороги «Чаны – Погорелка», а в следующем году продолжат реконструкцию ещё на двух километрах в сторону села Старые Карачи. Подрядчиком останется прежняя организация, проектная документация уже готова.



Дорога протяжённостью более 28 км имеет переходное покрытие, которое сильно износилось. В периоды интенсивных осадков движение по отдельным участкам затруднялось, снижая безопасность и скорость транспорта. Восстановление ведётся поэтапно: в 2024 году обновили 2 км, в 2025-м — 4 км с заменой щебёночно-песчаного слоя, а в 2026-м отремонтируют отрезок от Старых Карачей до посёлка Озеро-Карачи.



В перспективных планах — реконструкция участка с 2-го по 8-й километр трассы. Нацпроект предполагает не только модернизацию дорог, но и развитие ЖКХ, общественных пространств и транспортной системы. К 2030 году планируется привести в нормативное состояние не менее 60% региональных и межмуниципальных трасс, повысив качество жизни в ключевых населённых пунктах на 30%.