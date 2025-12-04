Роскомнадзор заблокировал FaceTime и объяснил причину блокировки

В России введены ограничения в отношении популярного сервиса видеозвонков FaceTime. Решение о введении «ограничительных мер» было принято Роскомнадзором, который заявил о систематическом использовании платформы для совершения противоправных действий.

Согласно официальному заявлению ведомства, правоохранительные органы зафиксировали случаи, когда сервис, встроенный в экосистему Apple применялся для организации и координации террористических акций, использовался для вербовки исполнителей, облегчал совершение мошенничества и других преступлений, направленных против граждан России.

Массовые сбои в работе сервиса начали фиксироваться пользователями еще осенью, то есть через несколько месяцев после того, как в стране уже были введены ограничения на голосовые звонки в других популярных мессенджерах.

Блокировка FaceTime, сервиса бесплатной аудио- и видеосвязи между устройствами Apple, стала логическим продолжением политики регулятора в отношении иностранных коммуникационных платформ.