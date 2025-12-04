Семь новосибирских производителей поучаствовали в проекте «Производительность труда»

В конце 2025 года три новосибирские компании — «Электроконцепт», «НЭМЗ-Инжиниринг» и «СибКонтакт» — присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятия намерены увеличить выпуск продукции минимум на 5% за счёт внедрения бережливых технологий.



Исполняющая обязанности министра экономического развития региона Светлана Шарпф отметила, что в проекте уже участвуют семь производителей электротехники, а к концу года итоги будут подведены на 40 предприятиях. В 2026-м планируется расширение — к программе присоединятся ещё не менее 45 компаний, включая те, что соответствуют региональному порогу выручки в 250 млн рублей.



НЭМЗ, работающий почти 90 лет, специализируется на сборке оборудования для приёма, распределения и передачи электроэнергии. В проекте завод оптимизирует процесс подготовки технических заданий и коммерческих предложений для производства главных распределительных щитов.



«Электроконцепт», ведущий разработчик оборудования оперативного тока, сосредоточится на улучшении производства щитов постоянного тока.



«СибКонтакт», выпускающий инверторы, конвертеры и источники бесперебойного питания, планирует оптимизировать производство одной из ключевых моделей инверторов, объём выпуска которой в прошлом году превысил 1700 единиц.



Ранее к проекту уже присоединились четыре новосибирских предприятия электротехнической отрасли, часть из которых продолжает внедрять бережливые технологии самостоятельно.