82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 16:59
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 16:59
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
сегодня 14:42
общество

Сергей Афанасьев призвал новосибирцев поддержать город в конкурсе «Культурная столица России — 2027»

Фото: Скриншот из видео тг-канала мэрия Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

Два дня остаётся до окончания народного голосования в конкурсе «Культурная столица России — 2027». Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев обратился к жителям города с просьбой поддержать Новосибирск. Об этом сообщили в мэрии города.

«Наш город известен далеко за пределами региона. Здесь находятся крупнейшая за Уралом научная библиотека, филармония, консерватория, множество музеев и театров, среди которых и Новосибирский городской драмтеатр, давно завоевавший популярность у зрителей. Прошу вас проголосовать — это шанс ещё раз подчеркнуть культурное значение нашего города», — отметил Афанасьев.

Голосование продлится всего два дня, и каждый новосибирец может внести свой вклад в то, чтобы город получил звание культурной столицы России.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.