Сергей Афанасьев призвал новосибирцев поддержать город в конкурсе «Культурная столица России — 2027»

Два дня остаётся до окончания народного голосования в конкурсе «Культурная столица России — 2027». Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев обратился к жителям города с просьбой поддержать Новосибирск. Об этом сообщили в мэрии города.

«Наш город известен далеко за пределами региона. Здесь находятся крупнейшая за Уралом научная библиотека, филармония, консерватория, множество музеев и театров, среди которых и Новосибирский городской драмтеатр, давно завоевавший популярность у зрителей. Прошу вас проголосовать — это шанс ещё раз подчеркнуть культурное значение нашего города», — отметил Афанасьев.

Голосование продлится всего два дня, и каждый новосибирец может внести свой вклад в то, чтобы город получил звание культурной столицы России.