Торжественный приём в честь многодетных матерей прошёл в Новосибирске

1 декабря 2025 года в концертном комплексе им. В. Маяковского состоялся ежегодный Торжественный приём мэра г. Новосибирска в честь многодетных матерей. В зале чествовали настоящий родительский подвиг и матерей участников CВО.

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп передал поздравления от мэра Максима Кудрявцева, выразив благодарность многодетным матерям и тем, чьи дети участвуют в специальной военной операции.

В рамках мероприятия 6 многодетных матерей, воспитывающих единокровных детей, получили дипломы мэрии Новосибирска многодетной матери II степени. Благодарственные письма департамента по социальной политике вручили 5 матерям участников CВО.

Татьяна Рейхерт, многодетная мама, воспитывающая 19 детей, поделилась, что заниматься воспитанием сложно, но это окупается любовью. А чтобы стать многодетной мамой, главное — иметь организаторские способности. В семье Рейхерт скоро начнётся подготовка к Новому году, планируют накрыть 5 столов.

«Весь мир начинается с мамы. И каждая заслуживает услышать самые тёплые слова, почувствовать, как сильно её любят, ведь мамино сердце любит нас безусловно, а мамино объятие для нас — самый надежный тыл. Хочу пожелать всем мамам здоровья, любви, чтобы ваши дети уважали вас и ценили, как любите и цените их вы. Чтобы в ваших семьях царили мир и гармония. А мамино сердце было спокойно и счастливо», — поздравила матерей Елена Сологуб, заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии г. Новосибирска.

Все присутствующие выразили особую благодарность матерям героев, находящихся в зоне CВО, за их стойкость и мужество. Их любовь и забота являются вдохновляющей силой для защитников России. Также прозвучали слова поддержки матерям погибших героев.

День матери в России отмечается 27 лет в последнее воскресенье ноября, и департамент по социальной политике мэрии Новосибирска ежегодно организует этот торжественный приём.