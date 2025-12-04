В медорганизациях Новосибирска усилены меры против сезонных инфекций

В медорганизациях региона усилили противоэпидемические меры из-за возможного роста сезонных заболеваний. В поликлиниках созданы отдельные кабинеты для приёма пациентов с признаками ОРВИ и повышенной температурой. Об этом сообщили на Официальной странице Правительства Новосибирской области.

Министерство здравоохранения региона ежедневно отслеживает заполняемость коечного фонда инфекционных стационаров и доступность амбулаторной помощи для пациентов с респираторными заболеваниями. В медучреждениях соблюдается масочный режим, проводится термометрия и обработка помещений антисептиками.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова проверила работу детской больницы № 3 и поликлиники № 29 и отметила, что рост заболеваемости пока незначительный и в основном наблюдается среди детей. На данный момент преобладают лёгкие формы респираторных инфекций, случаев гриппа и коронавируса не зафиксировано.

При этом министерство поддерживает постоянную готовность медорганизаций к усилению режима: при необходимости будут задействованы дополнительные коечные места и выездные бригады, чтобы обеспечить своевременную медицинскую помощь.



