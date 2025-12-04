В Новосибирске возросло количество обращений с ОРВИ в детские больницы

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова 3 декабря проверила работу детской больницы № 3 и поликлиники № 29. По её словам, подъём заболеваемости сезонными респираторными инфекциями остаётся умеренным, в среднем 10–15%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В детской больнице госпитализируют около 80–90 детей в сутки, в основном — малышей ясельной группы (от года до трёх лет). Наиболее часто встречаются грипп, риновирусная и единичные случаи респираторно-синцитиальной инфекции. Большинство пациентов — не вакцинированные дети. Главврач Татьяна Комиссарова напомнила, что при первых признаках ОРВИ важно обратиться к врачу, так как самолечение может быть опасным.

В поликлинике № 29 организован кабинет неотложной помощи для взрослых с симптомами ОРВИ. Пациентам проводят экспресс-тест на коронавирус и ПЦР-тест при подозрении на грипп. Для людей с температурой предусмотрен отдельный вход и возможен вызов врача на дом.

По словам Елены Аксеновой, в медорганизациях усилены противоэпидемические меры: масочный режим, термометрия, обработка антисептиками, отдельные кабинеты для приёма пациентов с ОРВИ. Сейчас все инфекционные стационары обеспечены необходимыми препаратами и свободными койками, поэтому развёртывание дополнительного коечного фонда пока не требуется.

«Подъём заболеваемости носит лёгкий характер и в основном затрагивает детей. В амбулаторных учреждениях ни грипп, ни коронавирус в настоящий момент не выявляются», — отметила замминистра.