В медорганизациях Новосибирской области усилены противоэпидемические мероприятия

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова 3 декабря проконтролировала работу детской больницы № 3 и поликлиники № 29. Напомним, что ранее Губернатор поручил усилить меры санитарной безопасности в медицинских и образовательных учреждениях региона.

Елена Аксенова напомнила, что во всех медорганизациях усилены противоэпидемические мероприятия: масочный режим, термометрия, обработка антисептиками. Отдельные кабинеты для приёма пациентов с признаками ОРВИ и температурой есть в каждой поликлинике. В такой кабинет можно обращаться без предварительной записи.

«На самом деле, подъём заболеваемости пока незначительный, в основном – среди детского населения. Превалируют лёгкие формы респираторных инфекций. В амбулаторных учреждениях не диагностируются в настоящий момент ни грипп, ни коронавирусная инфекция, поэтому идёт штатная работа. Мы постоянно мониторируем готовность всех наших подведомственных медорганизаций к усилению режима, к развёртыванию, в том числе и дополнительных бригад, и коечного фонда. В настоящий момент все необходимые противовирусные, антибактериальные препараты есть в наличии в стационарах, имеется свободный коечный фонд в инфекционной взрослой больнице областной и в детской инфекционной больнице. Каких-то дополнительных мер в настоящий момент по развёртыванию дополнительного коечного фонда не требуется», – отметила замминистра.

Главный врач ДГКБ № 3 Татьяна Комиссарова рассказала, что в настоящее время в больницу госпитализируют порядка 80-90 детей в сутки: «Места для госпитализации пациентов у нас есть. На сегодняшний день мы заполнены на 80-85% от коечного фонда. Пациенты обращаются к нам с различными жалобами, но больше всего – это респираторная инфекция, в том числе сезонный грипп. В последние две недели отмечается некритичный рост обращений, характерный для этого времени года, в этот период идёт всегда повышенная заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Больше всего ребятишек ясельной группы, от года до трёх лет. В этиологической структуре на сегодняшний день преобладает грипп, риновирусная инфекция, появились единичные случаи респираторно-синцитиальной инфекции. Все пациенты получают противовирусную, симптоматическую терапию».

Татьяна Комиссарова обратила внимание, что в стационар попадают, в основном, не вакцинированные от гриппа дети. Также главный врач напомнила, что самолечение, особенно если ребёнок маленький, может быть неэффективным и даже опасным. При первых признаках ОРВИ нужно обратиться к врачу.

В поликлинике № 29 Елена Аксенова проверила работу кабинета неотложной помощи для взрослых с респираторными симптомами. Здесь врач не только осматривает пациента, назначает лечение и оформляет больничный. Пациенту могут сделать экспресс-тест на коронавирус и ПЦР-исследование при подозрении на грипп.

Главный врач поликлиники Альбина Николаева подчеркнула, что на входе в поликлинику всем посетителям выдают медицинские маски, а для пациентов с температурой организован отдельный вход: «Наша задача – не допустить контакта пациентов с температурой с остальными пациентами. При приёме вызова делается акцент на возраст пациента, на наличие у него каких-то хронических заболеваний. И, если пациент температурит, то ему может быть предложено просто не приходить в поликлинику, а вызов будет перераспределён на бригады выездные, которые осмотрят его на дому».

Она добавила, что в течение последних трёх недель на территории обслуживания поликлиники отмечается рост числа ОРВИ, но умеренный, порядка 10-15%. В случае дальнейшего подъема заболеваемости, у поликлиники есть ресурсы для усиления и выездных бригад, и доврачебного приема.