В Новосибирске 13 декабря откроется самый большой каток города

13 декабря на стадионе «Спартак» открывается самый крупный в Новосибирске каток площадью около 7 тысяч квадратных метров.

На праздник заявили выступления творческих коллективов и юных спортсменов. Также запланирован и розыгрыш призов, где главным станет сертификат на отдых в парк-отеле Wood Wood Wood. Об этом Сиб.фм рассказал генеральный директор стадиона Артём Роговский.

Он отметил, что подготовка льда в этом сезоне оказалась непростой. Работы начали ещё в ноябре: сначала формировали снежную подушку, затем заливали лёд, подстраиваясь под переменчивую погоду. На покрытие ушло около трёхсот кубометров воды, причём заливка велась ежедневно двумя машинами.

Для посетителей подготовили 550 пар коньков, тёплый гардероб, раздевалки, кафе и киоск с напитками. Вход со своими коньками в день открытия остаётся бесплатным.