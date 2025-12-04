В Новосибирске готовят новые штрафы для грузоперевозчиков

В Новосибирске разрабатывают новые правила движения для большегрузного транспорта, предусматривающие установку дорожных знаков и камер фотовидеофиксации для контроля за проездом в запрещённых местах. Об этом на сессии горсовета сообщил заммэра города Иосиф Кодалаев.

По словам чиновника, на примере дамбы ГЭС фотовидеокамеры уже показали эффективность: после увеличения штрафа за нарушение правил проезда большегрузов до 5000 рублей число нарушителей снизилось. В новых правилах планируется запрет на въезд для грузовиков свыше 12 тонн в определённые зоны города.

«Часто фуры заезжают во внутриквартальные проезды, мешают движению и уборке улиц, превращаются в стоянки для водителей. Это особенно заметно в спальных районах, например, в Южно-Чемском жилмассиве», — отметил депутат Андрей Зайцев.

Кодалаев добавил, что для транспорта свыше 3,5 тонн запрещена остановка вне специально отведённых мест для погрузки и разгрузки. Новые правила позволят полностью исключить возможность бесконтрольного движения тяжёлых машин в жилых зонах. Для доставки товаров в магазины остаётся техника до 12 тонн, а длинномеры и фуры должны парковаться на автобазах или перехватывающих парковках на въезде в город.

Депутаты также обсудили необходимость дополнительных мер по контролю транзитного транспорта на улице Петухова.