В Новосибирске маршрут № 35 подорожает до 100 рублей

В Новосибирске объявили о повышении стоимости проезда на маршрутке № 35, курсирующей между Цветным проездом и станцией метро «Речной вокзал».

В городской транспортной группе сообщили, что с 15 декабря тариф установят на уровне ста рублей. Такое решение, по данным департамента транспорта, предоставили ИП Остапенко и компания «Академ Лайн».

Накануне стало известно о подорожании и другого направления: маршрут № 91, следующий от улицы Кутателадзе до метро «Речной вокзал», также переходит на тариф в сто рублей. Повышение вводится тем же числом. Перевозчик «Диамант-1», принявший решение об изменении стоимости, на момент публикации комментарий не предоставил.