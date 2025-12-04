В Новосибирске на Клещихинском кладбище снесли 20 торговых киосков

На Клещихинском кладбище в Новосибирске демонтировали устаревшие торговые павильоны, которые больше не отвечают стандартам оформления.

По данным «Новосибирских новостей», ранее здесь работало около двух десятков точек, продававших ритуальные товары, однако их аренда не была продлена в связи с переходом на новые правила, вступающие в силу с 2026 года.

Согласно установленным требованиям, объекты торговли должны выдерживать определённую цветовую палитру, ограничиваться высотой чуть более трёх метров — или до пяти, если площадь превышает семьдесят квадратных метров — и иметь заданный объём остеклённых фасадов. Существующие павильоны этим нормам не соответствовали, поэтому их демонтировали в рамках программы по стандартизации.