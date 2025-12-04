82.76% -1.2
общество

В Новосибирске начали строительство современного моста через реку Тула

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
В Новосибирске на улице Петухова продолжают установку свай под опоры будущего моста через реку Тулу.

Мэр Максим Кудрявцев отметил, что этот этап является ключевым: именно он определяет надёжность всей конструкции. Качество работ контролирует технический надзор.

Градоначальник напомнил, что прежний мост, построенный в начале шестидесятых, фактически выработал свой ресурс. Экспертиза выявила дефекты, из-за которых дальнейшая эксплуатация стала рискованной. Новая переправа будет шире и безопаснее: проезжая часть увеличится примерно с семнадцати до двадцати восьми метров, предусмотрены тротуары, барьерные ограждения и современное освещение.

Для транспорта действует временный объезд. После завершения строительства эту дорогу демонтируют.

Игорь Кириченко
Журналист

