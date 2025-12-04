82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 17:00
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
82.76% -1.2
сегодня
04 декабря, 17:00
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
сегодня 14:13
общество

В Новосибирске разработали систему распознавания авторского стиля

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Учёные Новосибирского государственного университета создали математическую систему, способную точно распознавать индивидуальный стиль автора. Как сообщает ТАСС, инструмент работает сразу на четырёх языках: русском, английском, китайском и амхарском.

Алгоритм основан на статистическом анализе и выделении устойчивых стилевых признаков. Разработка уже рассматривается как эффективный инструмент для борьбы с плагиатом, выявления фрагментов, созданных нейросетями, и проверки студенческих работ в школах и вузах.

Кроме того, технология помогает оценивать качество перевода — система определяет, насколько сохранён стиль оригинального текста.

Исследователи также рассчитали минимальный объём текста, достаточный для корректного анализа. Для универсальности он выражен в килобайтах — это позволяет корректно работать с языками разной плотности, включая китайское письмо.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.