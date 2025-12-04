В Новосибирске разработали систему распознавания авторского стиля

Учёные Новосибирского государственного университета создали математическую систему, способную точно распознавать индивидуальный стиль автора. Как сообщает ТАСС, инструмент работает сразу на четырёх языках: русском, английском, китайском и амхарском.

Алгоритм основан на статистическом анализе и выделении устойчивых стилевых признаков. Разработка уже рассматривается как эффективный инструмент для борьбы с плагиатом, выявления фрагментов, созданных нейросетями, и проверки студенческих работ в школах и вузах.

Кроме того, технология помогает оценивать качество перевода — система определяет, насколько сохранён стиль оригинального текста.

Исследователи также рассчитали минимальный объём текста, достаточный для корректного анализа. Для универсальности он выражен в килобайтах — это позволяет корректно работать с языками разной плотности, включая китайское письмо.