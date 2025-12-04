В Новосибирске разработают проект новой трамвайной линии в Дзержинском районе

В Дзержинском районе Новосибирска начали подготовку проекта планировки для строительства новой трамвайной линии. Она соединит улицу Волочаевскую с автовокзалом «Восточный» на Гусинобродском шоссе, сообщили на сайте мэрии.

Подрядчик — ООО «Сибирская Компания Регион» должен представить готовую документацию в мэрию до 30 декабря 2026 года. Предполагаемая длина нового пути составит около 1643 метров.

Физические и юридические лица могут в течение 14 дней направить свои предложения по проекту в департамент строительства и архитектуры мэрии.