сегодня
04 декабря, 11:15
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.95 | eur 90.59
сегодня 09:40
общество

В Новосибирске разработают проект новой трамвайной линии в Дзержинском районе

Фото: Мэрия Новосибирска
В Дзержинском районе Новосибирска начали подготовку проекта планировки для строительства новой трамвайной линии. Она соединит улицу Волочаевскую с автовокзалом «Восточный» на Гусинобродском шоссе, сообщили на сайте мэрии.

Подрядчик — ООО «Сибирская Компания Регион» должен представить готовую документацию в мэрию до 30 декабря 2026 года. Предполагаемая длина нового пути составит около 1643 метров.

Физические и юридические лица могут в течение 14 дней направить свои предложения по проекту в департамент строительства и архитектуры мэрии.

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
