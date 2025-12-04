В Новосибирской области поставили рекорд по поддержке военных контрактников

Жители Новосибирской области всё активнее выбирают службу по контракту, что местные власти связывают с широким набором социальных гарантий для военнослужащих и их семей.

Во время визита в регион статс-секретарь и замминистра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что область занимает одну из ведущих позиций по количеству мер поддержки участников специальной военной операции. По её словам, действует семь десятков региональных программ, включая инициативы, которые пока не встречаются в других субъектах.

Ключевой мерой стала повышенная единовременная выплата — два миллиона рублей при заключении контракта. Решение действует до конца декабря 2025 года. Если контракт оформляется в декабре, суммарные выплаты за первый месяц могут достигать 2,2 миллиона рублей с учётом денежного довольствия для военнослужащих, работающих в зоне СВO.

За первый год службы общая сумма выплат превышает четыре с половиной миллиона рублей, а при наличии боевых заслуг предусмотрено дополнительное поощрение.