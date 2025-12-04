82.76% -1.2
В Новосибирской области суд отказал мужчине в иске к Центробанку России

Искитимский районный суд отказал местному жителю в иске к Центральному банку России, который требовал признать действия регулятора незаконными.

Решение было вынесено 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе судов Новосибирской области.

Мужчина обратился в суд после того, как его данные внесли в специальную базу ЦБ, блокировав доступ к онлайн-банку. Он стал жертвой мошенника, похитившего 13,5 тысячи рублей и пытавшегося украсть ещё 155 тысяч. Центробанк отказался исключать его из списка, что истец посчитал нарушением закона.

Суд установил, что действия регулятора соответствовали закону: сведения внесены на основании информации от банка о подозрительных операциях без согласия клиента, а установленный порядок соблюдён.

Решение пока не вступило в силу.

Игорь Кириченко
Журналист

