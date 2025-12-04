В поликлиниках Новосибирска ввели обязательный масочный режим

В медучреждениях Новосибирска снова действует масочный режим.

Решение принято на фоне сезонного увеличения числа респираторных инфекций. Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова осмотрела детскую больницу №3 и поликлинику №29, чтобы оценить их готовность к повышенному потоку пациентов, сообщила пресс-служба областного минздрава.

В детской клинической больнице №3 ежедневно принимают до девяноста детей, в основном с ОРВИ и гриппом, при этом загрузка коечного фонда держится на уровне около восьмидесяти процентов.

По данным ведомства, рост заболеваемости оценивается в пределах пятнадцати процентов, сейчас преобладают более лёгкие формы инфекции