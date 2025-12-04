Вечная память: на Заельцовском кладбище прошёл митинг-реквием

3 декабря 2025 года в Новосибирске на Заельцовском кладбище у мемориала «Раненому воину» состоялся митинг-реквием, посвященный Дню Неизвестного солдата.

Этот день является данью памяти воинской доблести и бессмертного подвига советских и российских воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остаются неизвестными. Именно 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.

В декабре 1941 года в одном из кровопролитных боёв за деревню Дюдьково под Москвой погиб красноармеец Мирон Лаврентьевич Кутасевич, уроженец Новосибирской области, и его два боевых товарища, имена которых остались неизвестными. В 1974 году их останки были подняты во время строительных работ. Узнав об этом, жена Кутасевича вместе с дочерью поехали на место гибели своего родного солдата и привезли в Новосибирск останки его двух товарищей. 11 ноября 1974 года прах трех красноармейцев был торжественно перезахоронен на мемориале «Раненый воин».

Сегодня более 45 000 участников «Поискового Движения России» восстанавливают судьбы без вести павших красноармейцев. В 2025 году поисковики Новосибирской области подняли и захоронили 184 без вести пропавших солдат времен Великой Отечественной войны, установили имена 164 воинов, а 25 семей узнали историю своих героев. На захоронение приехали 43 внука и правнука.

На мероприятии, посвященном Дню Неизвестного солдата, присутствовало более 100 человек — учащиеся кадетских корпусов и классов, участники регионального отделения «Поисковое Движение России» по Новосибирской области и почетные гости. Среди них были заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Терещенко, руководитель отдела по военно-патриотическому воспитанию Новосибирской епархии Русской православной церкви отец Дмитрий, председатель Центрального Совета Общероссийской общественной организации содействия сбережению, развитию и распространению культуры, идеалов и ценностей русской многонациональной цивилизации «Мы есть Русские» Светлана Кузнецова, сын Героя Советского Союза космонавта Алексей Викторенко и заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Шалимова.

«На этой территории захоронены воины, которые погибли, защищая Родину, и остались здесь навечно. Эти люди заслуживают того, чтобы их помнили. Я лично возьму своих детей и обязательно привезу их сюда, потому что очень важно сохранять память. Раньше наши дети воспитывались на рассказах дедов и прадедов о том, как они добились нашей Великой Победы. Сегодня ни дедов, ни прадедов с нами уже нет, и будущее поколение потеряло возможность общаться с ними. Поэтому крайне важно проводить подобные мероприятия», — прокомментировала Екатерина Шалимова.

Все присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто погиб, умер от ран или пропал без вести в годы Великой Отечественной войны и тех, кто защищал Родину против неонацизма в ходе специальной военной операции. После этого участники возложили цветы к памятнику «Раненому воину» и на могилы неизвестных солдат.

Автор текста: Анастасия Воронова.