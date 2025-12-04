82.76% -1.2
сегодня 14:34
общество проиcшествия

Житель Кузбасса получил 3,5 года за нападение с битой на семью

Фото: VSE42.Ru
В Кузбассе суд вынес приговор мужчине, который напал на отца с сыном возле круглосуточного магазина. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами. Об этом сообщило издание VSE42.Ru.

По данным полиции, 29-летний житель Киселёвска, ранее неоднократно судимый, в апреле в районе Красный Камень вступил в конфликт с мужчинами, находившимися возле магазина. В ходе драки злоумышленник сначала наносил удары руками и ногами, а затем ударил пострадавшего бейсбольной битой по голове и ногам.

Мужчину доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом голени, ушибами и гематомами. Агрессора задержали на месте, возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и заключили в СИЗО.

Суд приговорил рецидивиста к 3,5 годам колонии строгого режима и обязал выплатить пострадавшему 300 000 рублей. Фигурант пытался оспорить решение в областном суде, однако оно осталось в силе.

Александра Провоторова
журналист

