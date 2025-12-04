Жительницу Новосибирска будут судить за контрабанду камней на 2,5 млн рублей

37-летней жительнице Новосибирска придётся ответить перед судом за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

С июля по декабрь 2021 года женщина приобрела и незаконно переместила через таможенную границу ЕАЭС в международных почтовых отправлениях 46 полудрагоценных камней, среди которых аметист, топаз, турмалин, опал и танзанит и другие. Общая стоимость камней превысила 2,5 миллиона рублей.

Впоследствии в ходе оперативных мероприятий камни были изъяты таможенниками.

Уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области пресекли продажу партии контрабандной техники на 19 миллионов рублей. Проверка документов показала, что на товары отсутствуют разрешения, подтверждающие их официальную регистрацию в России и странах ЕАЭС.