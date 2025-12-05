Новосибирскстат назвал самую прибыльную сферу бизнеса 2025 года

За период с января по сентябрь сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) новосибирский компаний достигла 219,4 млрд рублей. Это на 52,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такую статистику озвучили в Новосибирскстате.

Подавляющее большинство – 70,2% или 856 организаций – завершили этот период с положительным финансовым результатом. Их совокупная прибыль составила 261,8 млрд рублей. Основной вклад в этот успех внесли предприятия транспорта и логистики, обрабатывающих производств, а также оптовой и розничной торговли.

Самая высокая доля прибыльных компаний приходится на сферу образования (82,1%). На втором месте по этому показателю – сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (80,8%), на третьем – информационные технологии и связь (78,4%).

При этом абсолютным лидером по объёму заработанной прибыли стали компании, занимающиеся транспортировкой и хранением. Они получили 82,6 млрд рублей, несмотря на то, что лишь 60,7% из них были прибыльными.

Убыток по итогам девяти месяцев показали 370 организаций (29,8%). Однако общая сумма убытков снизилась на 15,9% по сравнению с прошлым годом и составила 42,3 млрд рублей.