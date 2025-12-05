Новосибирцы всё чаще выбирают аренду жилья вместо ипотеки

В Новосибирске всё больше жителей предпочитают аренду квартир покупке. Средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 30–31 тыс. рублей, двухкомнатной — 39–40 тыс. рублей, что часто дешевле ежемесячного ипотечного платежа по рыночным ставкам. Сиб.фм совместно с экспертами разобрались в проблеме и выяснили как меняется рынок.

Покупка квартиры 40 кв. м на 20 лет с первоначальным взносом 20% обойдётся в 70 671 рубль в месяц, тогда как по льготной ипотеке для семей с детьми платёж снижается до 29 804 рублей — ниже средней аренды. При этом арендная плата обычно растёт на 3–5% в год, а ипотечный платёж остаётся фиксированным.

Эксперты отмечают, что популярность аренды связана с мобильностью, финансовой гибкостью и возможностью выбирать удобное расположение жилья. Спрос на долгосрочную аренду в городе вырос на 27%, а рынок адаптируется: около 15% объявлений предлагают скидки, средний дисконт — 8–9%.

Жильё перестаёт быть символом статуса: аренда стала рациональной стратегией для многих новосибирцев, а покупка остаётся выгодной преимущественно при льготных программах.