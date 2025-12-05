Похолодание и снег ожидаются в Новосибирске 5 декабря

В Новосибирске 5 декабря прогнозируется небольшой холод: ночью столбики термометров опустятся до –4...–6 °C, днём — до –3...–5 °C. К вечеру местами станет прохладнее. По данным Западно-Сибирского УГМС, ожидается небольшой и местами умеренный снег, в отдельных районах — метели.

Западный ветер усилится до 6–11 м/с, порывы могут достигать 16 м/с.

В области ночью похолодает до –3...–8 °C, местами до –13 °C, днём — до –1...–6 °C, на отдельных территориях — до –11 °C. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, локально возможны метели.