сегодня 08:52
общество

В Новосибирске раскрыли схему обналичивания похищенных 11,4 млн рублей

Фото: Прокуратура Новосибирской области
Советский районный суд Новосибирска приговорил 29-летнего местного жителя к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима за участие в преступной группе, занимавшейся обналичиванием похищенных денег. Об этом сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

По данным суда, с сентября 2022-го по февраль 2023 года мужчина, используя банковские карты, оформленные на подставных лиц, снимал через банкоматы средства, ранее похищенные другими участниками схемы. Общий ущерб превысил 11,4 млн рублей.

Гособвинение в процессе поддержал заместитель прокурора Советского района Иван Москаев.
Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших.

Александра Провоторова
журналист

