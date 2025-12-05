82.76% -1.2
Житель Новосибирской области проиграл суд банку

Фото: ru.freepik.com
Искитимский районный суд отказал жителю Новосибирской области в иске к Центробанку, в котором он требовал признать незаконной блокировку доступа к своим банковским счетам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина ранее стал жертвой мошенников: злоумышленники похитили 13,5 тысячи рублей и пытались вывести ещё 155 тысяч. После инцидента сведения о клиенте были внесены в ограничительный список, что закрыло ему доступ к онлайн-сервисам.

Суд установил, что действия Банка России были правомерными: данные вносятся в базу при поступлении информации о возможных мошеннических операциях. Банк подтвердил обоснованность ограничений.

Решение пока не вступило в законную силу.

Александра Провоторова
журналист

