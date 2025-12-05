Житель Новосибирской области проиграл в суде Центробанку

Искитимский районный суд 3 декабря отклонил иск местного жителя к Центробанку. Истец требовал признать незаконными действия регулятора и обязать устранить нарушения, связанные с блокировкой доступа к банковским счетам. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как выяснилось, заявитель стал жертвой мошенников, которые похитили у него 13,5 тысяч рублей и пытались получить еще 155 тысяч. Злоумышленник, оставаясь неустановленным, получил доступ к банковским счетам сибиряка, после чего тот потерял возможность входить в онлайн-приложения. Позже выяснилось, что данные потерпевшего были внесены в специальный ограничительный список.

После отказа ЦБ исключить его данные из этого списка клиент обратился в суд. Однако в ходе разбирательства было установлено, что действия Банка России полностью соответствовали закону.

«Судом также установлено, что включение в базу данных сведений о клиенте, в отношении которого в Банк России от оператора по переводу денежных средств поступила информация о наличии признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, реализуется в соответствии с установленным действующим законодательством порядком по факту поступления указанных сведений», — уточнили в пресс-службе судов НСО.

Также в ходе процесса от кредитной организации была получена подтвержденная информация об обоснованности включения сведений об истце в базу данных. В результате суд отказал сибиряку в удовлетворении его требований. Решение суда ещё не вступило в законную силу.