Биометрическую пропускную систему могут внедрить в новосибирских школах

В российских школах, включая новосибирские, в ближайшем будущем может начаться внедрение биометрических систем для контроля доступа на территорию.

О такой перспективе на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, планируется внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Биометрия, может стать современной альтернативой картам и пропускам, которые можно потерять или передать кому-то другому. Это повысит безопасность, упростит учёт посещаемости и даст родителям точную информацию о том, что ребенок действительно находится в школе. Данная инициатива уже работает в пилотном режиме в двадцати школах Республики Татарстан.

Григоренко также отметил, что подобные шаги по цифровизации делают повседневную жизнь россиян проще и комфортнее.

