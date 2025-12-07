82.76% -1.2
общество

Биометрическую пропускную систему могут внедрить в новосибирских школах

В российских школах, включая новосибирские, в ближайшем будущем может начаться внедрение биометрических систем для контроля доступа на территорию.

О такой перспективе на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, планируется внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Биометрия, может стать современной альтернативой картам и пропускам, которые можно потерять или передать кому-то другому. Это повысит безопасность, упростит учёт посещаемости и даст родителям точную информацию о том, что ребенок действительно находится в школе. Данная инициатива уже работает в пилотном режиме в двадцати школах Республики Татарстан.

Григоренко также отметил, что подобные шаги по цифровизации делают повседневную жизнь россиян проще и комфортнее.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что стали известны даты ЕГЭ-2026.

Наталья Шлюшинская
журналист

