Более 300 пассажиров застряли в Толмачёво: прокуратура проверяет задержку рейса в Пхукет

Международный рейс из Новосибирска в Пхукет задержали более чем на восемь часов. В связи с этим Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рейсом компании «Аэрофлота», который должен был отправиться ещё в 4:40 утра, должны улететь в Таиланд свыше 300 человек, среди которых около 50 детей. В здании аэровокзала была организована мобильная приёмная транспортной прокуратуры. Были приняты обращения пассажиров по вопросам оказания услуг, которые положены по закону при длительной задержке вылета.

В ведомстве напомнили, что в случае нарушений прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.