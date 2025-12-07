82.76% -1.2
сегодня 08:10
проиcшествия

Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе в Новосибирской области

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
6 декабря на трассе Р-254 «Иртыш» в Татарском районе столкнулись Tank 500 и LADA Largus. Два человека погибли, ещё четверо пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

ДТП произошло в районе 966 километра дороги около 22:20. По предварительным данным водитель автомобиля Tank 500 во время снегопада при обгоне выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем LADA Largus.

В результате 68-летний водитель и 72-летняя пассажирка LADA скончались на месте происшествия. 47-летнего водителя и трёх пассажиров иномарки доставили в больницу.

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее Сиб.фм писал о том, что детей, которые остались живы в жутком ДТП на трассе «Сибирь» в Мошковском районе, эвакуировали в Новосибирск.

Наталья Шлюшинская
журналист

