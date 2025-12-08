82.76% -1.2
общество

Новосибирцам напомнили, когда можно не ходить в школу в морозы

Фото: Сиб.фм


Во время сильных морозов школьники в Новосибирской области могут не посещать учебные заведения. Для разных возрастов определена своя температура воздуха, при которой можно не ходить в школу.

Согласно информации регионального Минобразования, установлены следующие температурные границы:

- детсадовцы и ученики 1-4 классов – от -25°C и ниже;

- ученики 5-9 классов – от -30°C и ниже;

- ученики 10-11 классов – от -35°C и ниже.

Окончательное решение принимают родители, которые обязаны уведомить об этом школу по телефону, а затем предоставить письменное заявление. В таком случае пропуски не будут считаться неуважительными.

Также рекомендуется учитывать сопутствующие факторы: силу ветра, расстояние до школы и индивидуальные особенности ребёнка. Если родители решили отправить ребёнка на занятия, необходимо обеспечить сопровождение учащихся начальной школы.

Напомним, что завтра, 9 декабря, в Новосибирске ожидаются сильные морозы. Ночью столбики термометров опустятся до -30 градусов, утром будет -28, днём «потеплеет» до -25.

1


Наталья Шлюшинская
журналист

