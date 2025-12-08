82.76% -1.2
сегодня 11:08
общество

За три дня из Новосибирска вывезли более 65 тысяч кубометров снега

Фото: тг-канал мэрии Новосибирска
За трое суток из Новосибирска было вывезено более 65 тысяч «кубов» снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Значительную часть работы выполнила мощная роторная техника, с помощью которой удалили почти 40 тысяч кубометров снежных масс.

Для борьбы с гололёдом было использовано свыше двух тысяч тонн противогололёдных материалов. Ежедневно на расчистку города в дневную и ночную смены выходило от 571 до 673 единиц спецтехники, а в ручной уборке было занято до 334 рабочих.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирск завтра придут тридцатиградусные морозы.

Наталья Шлюшинская
журналист

