Депутаты Горсовета обсудили проблему нехватки водителей троллейбусов

Несмотря на то, что заработная плата водителя троллейбуса сегодня достигает 150 000 рублей, в Новосибирске образовалась проблема нехватки кадров.

8 декабря 2025 года в мэрии Новосибирска прошло заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству, на котором обсудили вопросы организации пассажирских перевозок в связи с постановлением губернатора Новосибирской области. Согласно новому постановлению, с 2026 года иностранцам, работающим по патентам, будет запрещено трудиться в сфере пассажирских перевозок. Это решение вступит в силу уже 18 декабря 2025 года.

В заседании принял участие начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Павел Ивахненко, который сообщил о текущих мерах по улучшению ситуации с нехваткой водителей.

Павел Ивахненко отметил, что департамент активно работает над набором новых водителей для «Городского электрического транспорта» (ГЭТ). «Мы размещаем объявления на всех ресурсах — от газет до бегущей строки. Набор ведется не только в Новосибирске, но и в соседних регионах», — сказал он.

Он также подчеркнул, что для работы на троллейбусах необходимы специальные права и соответствующее обучение, которое организуется за счет мэрии с выплатой стипендии. Присутствующий на заседании представитель вузов уточнил, что в год образовательные учреждения готово выпускать до 500 специалистов.

Заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Александр Бестужев (депутатское объединение «Единая Россия») отметил, что необходимо больше информировать население о востребованности профессий водителей троллейбусов и трамваев, чтобы привлечь новых специалистов. Он выразил надежду на то, что увеличение информационной активности поможет привлечь больше людей в эту интересную и финансово привлекательную профессию.

На сегодняшний день средняя заработная плата водителя составляет 150 000 рублей, однако этот уровень возможен только при условии переработок из-за нехватки кадров.

В настоящее время на предприятиях ГЭТ работают 250 троллейбусов. Ожидается, что 18 декабря от 50 до 70 из них могут не выйти на линию. Для решения проблемы рассматриваются три направления: активный набор водителей, изменение расписания и запуск дополнительных маршруток.

«Начальник департамента уверяет, что сильных изменений жители Новосибирска не почувствуют, потому что есть сопутствующие маршруты автобусов, которые будут забирать людей. Помимо этого будут запущены дополнительные маршрутки на эти линии», — прокомментировал Александр Бестужев.