Кого призовут на военные сборы в 2026 году по новому указу Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов в 2026 году для граждан, пребывающих в запасе. Согласно документу, на сборы будут призываться россияне, состоящие на воинском учете, независимо от того, проходили ли они срочную службу или были освобождены от нее на законных основаниях.

"Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов", – говорится в тексте указа.

Сборы будут организованы в различных структурах, включая Вооруженные силы РФ, войска Росгвардии, спасательные формирования МЧС, органы государственной охраны и ФСБ. Правительству и региональным властям поручено обеспечение организации призыва и проведения самих сборов.

Стоит отметить, что месяцем ранее, президент подписал закон о привлечении резервистов к специальным сборам, направленным на защиту критической инфраструктуры, включая энергетические объекты, транспорт и нефтеперерабатывающие предприятия. Резервисты, в отличие от граждан запаса, добровольно заключают контракт о пребывании в резерве и обладают теми же правами, обязанностями и социальными гарантиями, что и участники обычных военных сборов.

Напомним также, что в начале ноября был подписан закон, обновляющий порядок призыва и вручения повесток. Теперь призыв граждан, не состоящих в запасе, будет осуществляться круглогодично, а срок явки по электронным повесткам составит 30 дней.