Мороз –72 градуса, шаманизм и гастротеатр: названы секреты туристической привлекательности Якутии

Татьяна Тымырова, председатель Национальной Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма, «Ассоциации Гостеприимства» Республики Саха (Якутия) на форуме «Дикоросы» в интервью на студии BFM-Новосибирск рассказала, почему этнотуризм сегодня является трендом у путешественников.

– Что такое этнотуризм в Якутии? В чем его особая привлекательность?

– Якутия — это 1/5 часть Российской Федерации. Туризм в основном акцентирован на событийном направлении. Это наш национальный праздник Ысыах. Второе направление — это зимние мероприятия. Буквально со следующей недели стартует событийный фестиваль «Зима начинается с Якутии».

Турист, конечно, избалован. Ему хочется ощутить, попробовать то, что-то необычное. И мы сделали ставку на самую холодную точку мира. И туристы начали приезжать, чтобы окунуться и увидеть, что значит мороз –72 градуса. Это направление стало интересным.

Наша народность сохранила свою самобытность, особенности: язык, культуру, танцы и гастрономию. Конечно, если мы говорим про направления интересные людям — это также шаманизм.

Акцент мы делаем на нашей гастрономии. Больше всего привлекает строганина. Это блюдо, которое готовят из разных продуктов, экологически чистых: чир, омуль, карась, оленина, жеребятина. Это такие изюминки, на что мы могли бы сделать упор, но всё-таки когда турист приезжает, он не может есть ежедневно традиционную еду. Поэтому наши рестораторы создали уникальные гастрономические сеты, где можно попробовать интересную подачу из местных натуральных продуктов. У нас же ещё и малочисленные народы Севера, которые также представляют свои культурные особенности и в приготовлении блюд в том числе.

– Какие программы и проекты реализуются для улучшения качества этнотуризма?

– Чтобы сформировать этнотуризм в регионе — нужно соединить всё. В этом нам помогает, конечно, Стратегия развития туризма в Республике Саха. Также в 2024 году был подписан Указ «О развитии креативной экономики Республики Саха». Туда вошли те сферы, которые объединяют этнотуризм: художественные промыслы, киноиндустрия, пошив национальной одежды, культура, музыка, производство национальной посуды. Также существует поддержка малочисленных народов Севера.

Благодаря таким мерам поддержки выстраивается система. Есть носители культуры. Повара работают с национальными продуктами. Культурологи описывают наши легенды. Мастера делают уникальные украшения. Этнотуризм работает, когда есть все направления. Когда турист может приехать, попробовать и взять с собой.

– Какие сегодня требования предъявляются к турфирмам и гидам?

– Действуют требования российского законодательства по аккредитации экскурсоводов. В рамках больших событийных мероприятий мы также проводим аккредитацию всех объектов посещения. А недавно стали разрабатывать наши национальные стандарты. Описали стандарт чайной церемонии и стали обучать сотрудников всех объектов, которые принимают гостей. Даже небольшие.

– Что касается перспектив этнотуризма — это в тренде сегодня?

– Я думаю, что да. Больше всего людей привлекает то, что можно окунуться в этническую атмосферу. Для нас это, казалось бы, обычная жизнь. Наш уклад, традиции, культура. А когда смотришь на людей — им очень интересно попробовать что-то новое.

Например, в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» создан гастротеатр «Олонхо». Это уникальное соединение культуры и гастрономии — сочетание традиционного приготовления, мастер-класса и театра. Этот формат стал очень интересен. Мне кажется, это и будет трендом, когда люди могут окунуться, услышать, увидеть, почувствовать.