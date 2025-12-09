На «Европе Плюс Новосибирск» стартовала «Мандарин Party»

С 8 по 26 декабря «Европа Плюс Новосибирск» вместе с сетью супермаркетов «Быстроном» дарит слушателям новогоднее настроение и гору вкусных призов в игре «Мандарин Party».

Окунуться в атмосферу приближающегося праздника и получить незабываемые эмоции может каждый! Для этого достаточно в будние дни в 17:35 дозвониться по номеру (383) 362-07-72 в эфир «Европы Плюс Новосибирск» и запустить виртуальный снежок в один из трёх шаров, в которых спрятаны запасы мандаринов. Сколько цитрусовых заберет игрок — от трёх до семи килограммов — дело случая, а помогут подсказки, которые можно найти на странице радиостанции ВКонтакте.

Для любителей мандаринов старше 12 лет

