Правительство рассматривает возможность выплаты 13-й пенсии в декабре

В преддверии новогодних праздников вновь активизировались обсуждения возможного введения так называемой «13-й пенсии».

Эта мера уже несколько лет звучит в региональных инициативах и федеральных предложениях, однако к концу года тема традиционно становится особенно актуальной — многие россияне рассчитывают на дополнительные выплаты.

По словам экспертов, идея «13-й пенсии» связана с необходимостью поддержать граждан старшего возраста в период сезонных расходов, когда повышаются траты на лекарства, коммунальные услуги и подготовку к праздникам. В некоторых субъектах уже существуют локальные надбавки или единовременные меры поддержки, однако единая система пока не утверждена.

Федеральные власти подчеркивают, что дополнительная выплата потребует стабильного источника финансирования, а значит, вопрос требует тщательной проработки. В то же время аналитики отмечают: если решение будет принято, выплату логично привязать именно к декабрю — как социальную помощь перед праздниками.

На данный момент обсуждение продолжается, и гражданам рекомендуют следить за официальными заявлениями Социального фонда и правительства. Но сама динамика обсуждений показывает: запрос общества на дополнительную поддержку пожилых людей остаётся высоким, а идея «13-й пенсии» постепенно превращается из предложения в устойчивый социальный тренд.