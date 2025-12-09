S7 Group построит новый учебный центр в Новосибирске

В Новосибирске готовят площадку под новый филиал авиационного центра S7 Training. Об этом Сиб.фм рассказали в компании.

Проект продвигают совместно с областными властями и управлением аэропорта Толмачёво, и его собираются разместить прямо на территории воздушной гавани. Здесь рассчитывают создать базу, где смогут готовить экипажи как S7 Airlines, так и других перевозчиков, чтобы сократить расходы на переезды и держать обучение ближе к восточным хабам.

Запуск комплекса намечен на первую половину 2028 года. На участке площадью около трёх гектаров планируется появление корпусов с аудиториями, помещений под тренажёры разных типов, мастерских, лабораторий и зоны, где отрабатывают аварийные действия на суше и воде. В проект включили и кампус примерно на три сотни человек, чтобы слушатели могли жить и учиться рядом.

Генподрядчиком назначена S7 Invest. Сейчас команда занимается планировкой будущего центра.