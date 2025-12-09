82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:26
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 19:26
пробки
5/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 17:45
общество

S7 Group построит новый учебный центр в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске готовят площадку под новый филиал авиационного центра S7 Training. Об этом Сиб.фм рассказали в компании.

Проект продвигают совместно с областными властями и управлением аэропорта Толмачёво, и его собираются разместить прямо на территории воздушной гавани. Здесь рассчитывают создать базу, где смогут готовить экипажи как S7 Airlines, так и других перевозчиков, чтобы сократить расходы на переезды и держать обучение ближе к восточным хабам.

Запуск комплекса намечен на первую половину 2028 года. На участке площадью около трёх гектаров планируется появление корпусов с аудиториями, помещений под тренажёры разных типов, мастерских, лабораторий и зоны, где отрабатывают аварийные действия на суше и воде. В проект включили и кампус примерно на три сотни человек, чтобы слушатели могли жить и учиться рядом.

Генподрядчиком назначена S7 Invest. Сейчас команда занимается планировкой будущего центра.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.