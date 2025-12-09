Следователи назвали предварительную причину пожара в Новосибирском педколледже

Предварительной причиной пожара в Новосибирском педагогическом колледже имени Макаренко стало замыкание электроповодки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Также в пресс-службе ведомства добавили, что информации о пострадавших нет. Следователи начали доследственную проверку по ст. 293 УК РФ

(«Халатность»).

Журналист Сиб.фм отправился на место ЧП. В 12.40 пожарным удалось локализовать горение. На месте работает более десятка пожарных расчетов. Территория колледжа и подъезды к нему оцеплены. На месте работают пожарные, полицейские, росгвардейцы, медики.

Сотрудники МЧС подтвердили журналисту Сиб.фм, что в результате ЧП никто не пострадал. Известно, что возгорание произошло в одном из кабинетов на третьем, последнем этаже и затем перекинулось на кровлю.