сегодня 11:43
общество проиcшествия

Пожар в Новосибирском колледже: эвакуированы 670 человек, огонь охватил крышу

Фото: МЧС Новосибирской области
В Новосибирском педагогическом колледже №1 на Линейной, сегодня, 9 декабря произошло возгорание в кабинете на третьем этаже с последующим распространением огня на кровлю трёхэтажного здания. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

Как сообщает Mash Siberia, студенты предполагают, что пожар начался из-за проблем с электропроводкой в кабинете. Возгорание сопровождалось звуками, похожими на взрывы. Один из мужчин пришёл с огнетушителем, но по словам студентки, им не воспользовался.

По данным спасателей, к ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники, в том числе высотная пожарная техника.

Губернатор Андрей Травников прокомментировал пожар в новосибирском педколледже, он отметил, что ситуация под контролем:

«На месте развернут штаб пожаротушения. Причины возгорания устанавливаются. После всесторонней оценки ущерба будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса», — написал он в своём канале MAX.

Прокуратура области проводит проверку по факту пожара. На месте организован штаб пожаротушения. Как сообщили МЧС, информация о пострадавших на данный момент не поступала. Пожар ликвидирован.

Александра Провоторова
журналист

