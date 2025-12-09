Пожар в Новосибирском колледже: эвакуированы 670 человек, огонь охватил крышу

В Новосибирском педагогическом колледже №1 на Линейной, сегодня, 9 декабря произошло возгорание в кабинете на третьем этаже с последующим распространением огня на кровлю трёхэтажного здания. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

Как сообщает Mash Siberia, студенты предполагают, что пожар начался из-за проблем с электропроводкой в кабинете. Возгорание сопровождалось звуками, похожими на взрывы. Один из мужчин пришёл с огнетушителем, но по словам студентки, им не воспользовался.



По данным спасателей, к ликвидации пожара привлечено 67 человек и 17 единиц техники, в том числе высотная пожарная техника.



Губернатор Андрей Травников прокомментировал пожар в новосибирском педколледже, он отметил, что ситуация под контролем:



«На месте развернут штаб пожаротушения. Причины возгорания устанавливаются. После всесторонней оценки ущерба будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса», — написал он в своём канале MAX.





Прокуратура области проводит проверку по факту пожара. На месте организован штаб пожаротушения. Как сообщили МЧС, информация о пострадавших на данный момент не поступала. Пожар ликвидирован.