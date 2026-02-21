82.76% -1.2
сегодня 13:00
общество

Ледяные качели в Новосибирске: врач объяснил, как не разбиться на скользких улицах

Фото: Сиб.фм
Февраль второй раз за месяц преподносит жителям сюрпризы в виде резких перепадов температуры. Город вновь накрыло ледяной коркой, и травматологи бьют тревогу. Как уберечься от падений, рассказал Валерий Моноенко, врач Городской клинической больницы № 34.

По словам специалиста, лучший способ избежать травм — оставаться дома. Особенно это касается пожилых людей: у них падения чаще заканчиваются переломами, а восстановление идёт тяжело. Если выйти всё же нужно, стоит позаботиться об обуви — она должна быть нескользящей. Помогут и специальные ледоступы с шипами, а также лыжные палки или трость.

На льду врач советует передвигаться мелкими шагами, избегать резких движений и обходить скользкие участки, а не перешагивать через них. Если удержать равновесие не удалось, падать лучше набок. Ни в коем случае не выставляйте вперёд руки, не падайте на колени и спину — это грозит серьёзными травмами.

Кристина Уколова
Журналист

