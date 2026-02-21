Новосибирские самозанятые смогут уходить на больничный, но не бесплатно

В России стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию для плательщиков налога на профессиональный доход. Теперь самозанятые, которые захотят получать пособия по временной нетрудоспособности, смогут официально уходить на больничный. Подробности сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по Новосибирской области.

Участникам программы предлагают два варианта годовых выплат — до 35 тысяч рублей или до 50 тысяч рублей. Тариф в обоих случаях составляет 3,84%. Если самозанятый выбирает первый вариант, ежемесячный платёж составит 1 344 рубля, а годовой — 16 128 рублей. Для второго варианта цифры выше: 1 920 рублей в месяц и 23 040 рублей в год.

Право на больничные появится только через полгода регулярной уплаты взносов.