82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 февраля, 14:08
пробки
4/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
21 февраля, 14:08
пробки
4/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 12:00
общество

Новосибирские самозанятые смогут уходить на больничный, но не бесплатно

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В России стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию для плательщиков налога на профессиональный доход. Теперь самозанятые, которые захотят получать пособия по временной нетрудоспособности, смогут официально уходить на больничный. Подробности сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по Новосибирской области.

Участникам программы предлагают два варианта годовых выплат — до 35 тысяч рублей или до 50 тысяч рублей. Тариф в обоих случаях составляет 3,84%. Если самозанятый выбирает первый вариант, ежемесячный платёж составит 1 344 рубля, а годовой — 16 128 рублей. Для второго варианта цифры выше: 1 920 рублей в месяц и 23 040 рублей в год.

Право на больничные появится только через полгода регулярной уплаты взносов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.