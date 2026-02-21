82.76% -1.2
общество

В Новосибирске наградили защитников Отечества: ордена, медали и почётные грамоты

Фото: правительство НСО
Накануне 23 февраля в регионе прошла торжественная церемония награждения военнослужащих и тех, кто внёс вклад в защиту страны. Участие в мероприятии принял губернатор Андрей Травников. Об этом сообщили на сайте правительства Новосибирской области.

Глава региона напомнил, что 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества и годом 80-летия Великой Победы. Он подчеркнул, что подвиг современных защитников не менее значим, и поблагодарил присутствующих за службу.

В ходе церемонии Травников вручил орден Мужества, медали Покрышкина, Почётные грамоты и благодарности губернатора. Председатель Заксобрания Андрей Шимкив добавил к списку наград медали «Общественное признание» и поздравил собравшихся с праздником.

После официальной части губернатор посетил выставки «Защитники Отечества» и «СВОи Герои», развёрнутые в Государственном концертном зале имени Каца, где также прошло торжественное собрание «Отчизна гордится вами».

Кристина Уколова
Журналист

