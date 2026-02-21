82.76% -1.2
сегодня 15:00
общество

В Новосибирске открылась «Дачная весна-2026»: садоводов ждут мастер-классы и семена

Фото: Сиб.фм
В Дзержинском районе стартовала специализированная ярмарка «Дачная весна-2026». Площадкой стал учебный центр «Дачная академия» на улице Селезнева, 46а. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Выставка приурочена к началу подготовки к новому сезону. Для посетителей организовали не только продажу садовых товаров, но и образовательную программу. Преподаватели «Дачной академии» проводят мастер-классы: рассказывают, как хранить декоративные культуры и правильно готовить семена к посеву.

Ярмарка будет работать до 22 февраля. Вход свободный, время работы — с 10:00 до 18:00.

Кристина Уколова
Журналист

