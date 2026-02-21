В Новосибирске «Новые люди» предложили моментально разблокировать счета после оплаты долгов

Кардинально сократить сроки разблокировки карт — с такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Новосибирской области, замруководителя фракции «Новые люди» Марат Сафаров. Соответствующее обращение он направил на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Сейчас многие жители Новосибирской области и других регионов России сталкиваются с внезапной блокировкой счетов из-за штрафов. Например, за незначительное нарушение правил дорожного движения. Часто человек просто забывает о штрафе. Он готов оплатить его моментально. Но это не значит, что карту тут же разблокируют.

С документами об оплате человеку приходится идти в отделение службы судебных приставов или направлять бумаги почтой. Обмен информацией между ведомствами и банками может затянуться на срок от трех до двадцати дней. Всё это время из-за бюрократии человек не имеет доступа к собственным деньгам.

«Мы предлагаем внедрить автоматизированную систему обмена данными между банками, Федеральной службой судебных приставов и другими государственными структурами. Это позволит снимать ограничения по счетам в режиме реального времени: буквально за час. Люди не будут тратить время и нервы на лишнюю бюрократию», — подчеркнул Марат Сафаров.

Депутат от «Новых людей» добавил, что такое взаимодействие не только облегчит жизнь людей, но и снизит нагрузку на сотрудников государственных органов. Приставам не придётся обрабатывать горы бумажных уведомлений, и они смогут уделять больше внимания другим задачам.

Ранее вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил моментально снимать ограничения на вылет из страны, если должник оплачивает штрафы в аэропорту.

«Если у вас есть запрет на выезд, вы должны узнавать об этом ещё при покупке билетов. Если запрет наложен уже после покупки, у вас должна быть возможность оплатить долги на месте и спокойно вылететь. А если оплата не прошла и вылет сорвался, стоимость поездки должны компенсировать», — отметил Владислав Даванков.