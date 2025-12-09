В Новосибирске горит Педагогический колледж имени Марченко

В Новосибирском педагогическом колледже имени Марченко произошло возгорание в кабинете на третьем этаже с последующим распространением огня на кровлю трёхэтажного здания. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

Для ликвидации пожара привлекается высотная пожарная техника, усилена группировка пожарно-спасательных подразделений. На месте организован штаб пожаротушения.

Все студенты и сотрудники колледжа эвакуированы, внутри здания людей нет, сообщили в администрации учебного заведения. К работам по тушению привлечено 67 спасателей и 17 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.