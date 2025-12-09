82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 14:07
пробки
4/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
82.76% -1.2
сегодня
09 декабря, 14:07
пробки
4/10
погода
-28°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 89.70
сегодня 11:01
общество проиcшествия

В Новосибирске горит Педагогический колледж имени Марченко

Фото: МЧС Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирском педагогическом колледже имени Марченко произошло возгорание в кабинете на третьем этаже с последующим распространением огня на кровлю трёхэтажного здания. Об этом сообщили в МЧС Новосибирской области.

Для ликвидации пожара привлекается высотная пожарная техника, усилена группировка пожарно-спасательных подразделений. На месте организован штаб пожаротушения.

Все студенты и сотрудники колледжа эвакуированы, внутри здания людей нет, сообщили в администрации учебного заведения. К работам по тушению привлечено 67 спасателей и 17 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.