В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь новосибирских детей от инфекций в школах и садах

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора поделились рекомендациями по защите детей от респираторных инфекций в учебных заведениях и секциях. Полностью исключить контакт с вирусами невозможно, да и не нужно — они необходимы для формирования иммунитета, пояснили в ведомстве.

Заражение чаще всего происходит воздушно-капельным путём от больного человека. Кроме того, вирусы оседают на поверхностях и попадают в организм через грязные руки, когда ребёнок трёт глаза, нос или облизывает пальцы.

Родителям советуют объяснять детям простые правила: мыть руки с мылом, не тереть лицо, пользоваться только личной посудой и не брать чужие полотенца.

Важно следить за режимом дня и питанием — это укрепляет организм и помогает справляться с инфекциями. Если ребёнок всё-таки заболел, его нельзя вести в сад, школу или на кружки, чтобы не заражать других.