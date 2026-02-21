Новосибирским школьникам вручили первые паспорта в отделе полиции

В актовом зале отдела полиции № 3 «Заельцовский» в Новосибирске прошла торжественная церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14 лет.

Мероприятие состоялось в рамках программы патриотического воспитания молодежи.

Документы школьникам передал ветеран боевых действий и органов внутренних дел, подполковник полиции в отставке Сергей Павлов. Он рассказал о службе, отметил значение гражданской ответственности и призвал ребят уважительно относиться к своему новому статусу.

Начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Татьяна Кривцова напомнила об истории российского паспорта и дала рекомендации по его хранению и своевременной замене.

По традиции вместе с паспортами подросткам вручили экземпляры Конституции Российской Федерации.